60/f Trafik Cezası nedir? Madde 60/f Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Trafik cezaları yayaları ve toplumu korumak amacıyla düzenlenen en önemli unsurlardır. Trafik cezaları kural ihlalini önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

60- F Trafik Cezası Nedir?

60- f trafik ceza sürücüler için taşıt yolu üzerinde bulunan; otobüs durağında, tramvay durağında ve taksi durağında bulunmanın yasak olduğu ibaresi bulunan ve bu kurala uymayan sürücülere uygulanan cezaya verilen isimdir.

60- F Trafik Cezası Ne Kadar?

Duraklamanın yasak olduğu yerlere sürücüler araçlarını park ederse 60- f trafik cezası uygulanır. 60- f trafik cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 indirimli olarak 81 tl ödenmektedir. Bu tutar 15 gün içerisinde ödenmezse 99 tl olarak tahsil edilir.

60-F Trafik Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

60- f trafik cezası ceza puanı; 10 ceza puanı olarak sürücülerin sürücü belgesine işlenir. Sürücü belgesinden bu ceza puanı silinmez.

60 F Trafik Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

Kişiler cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde bu cezayı öderler ise %25 indirimli olarak ödemektedir. Bu tutarda %25 indirimli haliyle 81 TL'dir.

61 Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Trafik cezasını ödemek için PTT veya bankalara ödeme yapılabilmektedir. Maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı tarafından yetki verilen bankalarda ödeme gerçekleşir. Ödeme yapılabilecek diğer kurumlar ise maliye bakanlığına bağlı muhasebe birimleri, yetkili PTT şubeleri, yetkili banka şubeleri, online interaktif vergi dairesi ve vergi daireleri olarak sıralanmaktadır.