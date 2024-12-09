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60 daireli binada yürekler ağızda: Yönetici kapıda nöbet tutuyor, giriş çıkışlar dükkandan sağlanıyor

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#Apartman#Bina#Yıkım
60 daireli binada yürekler ağızda: Yönetici kapıda nöbet tutuyor, giriş çıkışlar dükkandan sağlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 11:22

Tokat'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşanan kayma nedeniyle 60 dairelik binanın giriş yolu çöktü, apartman sakinleri dükkândan giriş çıkış yapıyor. Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, “İnşaat kazı çalışmasında yağmurdan dolayı çökmeler oldu. Giriş kapısının olduğu kısım çöktü. Apartmanda 60 daire var. Allahtan aşağıda bizim dükkanımız var. Dün geceden itibaren dükkândan giriş çıkışlarını sağlıyoruz. Şu anda binanın doğalgazı kapalı durumda” dedi.

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İddiaya göre kent merkezi Süreyya Hoca Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan apartmanın giriş yolu temele kaydı. Olayda 60 daire bulunan binanın giriş ve çıkışları, apartmanın altındaki dükkândan sağlanmaya başlandı.

60 daireli binada yürekler ağızda: Yönetici kapıda nöbet tutuyor, giriş çıkışlar dükkandan sağlanıyor

Yaşanan kayma nedeniyle binanın doğalgazı tedbir amaçlı kesildi. Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, bina önünde nöbet tutarak durumu yakından takip ediyor. Kayma nedeniyle bina sakinleri tedirginlik yaşarken, yetkililer güvenlik önlemleri almak için çalışmalara başladı.

60 daireli binada yürekler ağızda: Yönetici kapıda nöbet tutuyor, giriş çıkışlar dükkandan sağlanıyor

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 “60 DAİRE DÜKKANDAN GİRİŞ ÇIKIŞ YAPIYOR”

Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, “İnşaat kazı çalışmasında yağmurdan dolayı çökmeler oldu. Giriş kapısının olduğu kısım çöktü. Apartmanda 60 daire var. Allahtan aşağıda bizim dükkanımız var. Dün geceden itibaren dükkândan giriş çıkışlarını sağlıyoruz. Şu anda binanın doğalgazı kapalı durumda” dedi.

60 daireli binada yürekler ağızda: Yönetici kapıda nöbet tutuyor, giriş çıkışlar dükkandan sağlanıyor

60 daireli binada yürekler ağızda: Yönetici kapıda nöbet tutuyor, giriş çıkışlar dükkandan sağlanıyor

60 daireli binada yürekler ağızda: Yönetici kapıda nöbet tutuyor, giriş çıkışlar dükkandan sağlanıyor

60 daireli binada yürekler ağızda: Yönetici kapıda nöbet tutuyor, giriş çıkışlar dükkandan sağlanıyor

60 daireli binada yürekler ağızda: Yönetici kapıda nöbet tutuyor, giriş çıkışlar dükkandan sağlanıyor

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#Apartman#Bina#Yıkım

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