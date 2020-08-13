60/d Trafik Cezası nedir? Madde 60/d Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

2918 sayılı kara yolları trafik kanununda yer alan ‘duraklamanın yasak olduğu yerler’ başlığı altında incelenmektedir.

60/1-d Trafik Cezası Nedir?

Taşıt yolu üzerinde bulunan tüneller, kavşak ve rampalar, köprü ve bağlantı yollarında ve buralarda bulunan yerleşim birimi içi 5 metre veya yerleşim birimi dışı 100 metre mesafede duraklamanın yasaklandığı maddedir. Cezası 2020 Ocak ayı itibariyle 108 TL’den 132 TL’ye çıkarılmıştır.

Erken Ödeme İndirimi

“Para cezalarının ödenme süresi” başlığı altında geçen trafik yönetmeliğine göre tebliğ tarihi itibariyle on beş gün içerisinde ödenmesi halinde %25 yani dörtte bir oranında indirime gidilmektedir. Böylelikle tutar 2020 yılında 99 lira olarak belirlenmiştir.

60/1-d Trafik Ceza Puanı

Trafik ceza puanları trafik ceza rehberinde yayımlanmaktadır. Buna göre şayet sürücüye tanzim edilmişse 10 ceza puanı olmak üzere sürücü belgesine işlenir. Sürücü belgesinden ceza puanı silinmez.