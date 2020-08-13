60/c Trafik Cezası nedir? Madde 60/c Trafik Cezası ne kadar? Ceza Puanı kaçtır? (2020)
60/1-b trafik cezası yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitler ve taşıt yolu duraklamak, yasaktır. Diğer bir ifade ile geçitler ve taşıt yolları üzerinde duraklamanın yasak olduğu anlamına gelmektedir.
Bu yazımızda; 60/1-b trafik cezası nedir? Kaç ceza puanı düşürür? Ceza indirimi uygulanır mı? Sorularına yanıtları derledik.
60/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?
Taşıt yolu üzerinde okul ve yaya geçitlerinde ayrıca diğer geçitlerde duraklama yapılmamasında dair yasayı ifade etmektedir. Cezası ise 1 Ocak itibari ile 24 lira artmak suretiyle 132 liraya yükseltilmiştir.
60/1-b Trafik Cezası Erken Ödeme
Cezanın tebliğ tarihinden trafik yönetmeliğinin “para cezalarının ödeme süresi” başlığında belirtildiği üzere on beş gün içerisinde ödenmesi halinde dörtte bir oranında indirim uygulanır. Son zamdan önce 81 lira ödeme gerçekleştirilirken 2020 zammı ile bu oran 99 liraya yükseltilmiştir.
60/1-a Trafik Ceza Puanı Var mı?
Trafik cezası rehberinde yayınlandığı üzere şayet ceza sürücüye tanzim edilmişse 10 ceza puanı uygulanmaktadır. Bu ceza da sürücü belgesine işlemektedir. Silinmesi için 1 yıl boyunca 100 ceza puanını doldurmamak gerekmektedir.
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