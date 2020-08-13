60/b Trafik Cezası nedir? Madde 60/b Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Taşıt yolu üzerinde raylı sistem olmadığı halde sol şeritte duraklamanın yasak olduğunu tanımlamaktadır.

60/1-b Trafik Cezası Ne Kadar?

Taşıt yolunun üstünde sol şeritte duraklamanın cezası 108 TL idari para cezası olarak verilmektedir. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan yeni zamma göre 24 TL daha artış göstererek 132 TL olmuştur.

60/1-b Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi

Trafik yönetmeliğine göre cezanın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödenmesi hali ceza indirimi söz konusu olmaktadır. Bu oran ise %25 olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre verilen oranı hesapladığımızda tutar 99 TL olarak görülmektedir.

60/1-a Trafik Ceza Puanı Ne Kadar?

Emniyet genel müdürlüğünce yayınlanan trafik ceza rehberinde sürücüye yazılması (tanzim) edilmesi halinde sürücü belgesine 10 ceza puanı işlenmektedir.

Ceza Puanı Sorgulama

En kısa yolla e-devlet kapısı üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.