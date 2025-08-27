×
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 13:27

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 500 tam puan alarak 1’inci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümleri belli oldu. Farklı puan türlerinde 6 YKS birincisinden 5'i mühendislik, 1'i hukuk fakültesini kazandı.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre; Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan türünde 1’inci olan Nizip Fen Lisesi (Gaziantep) mezunu Ahmet Eren Özyurtseven Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü (burslu) kazandı.

AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde 1’inci olan Özel Tan Fen Lisesi (Bursa) mezunu Muhammed İsmail Kuşat Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşti. Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce 1’incisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (burslu), YDT Fransızca 1’incisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (burslu), YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi (Bursa) mezunu Abdulvahap Burro İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşirken, YDT Rusça 1’incisi Haydarpaşa Lisesi (İstanbul) mezunu Ediz Doğan Karakoç Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.

2025 yılının 5 birincisi mühendislik, 1'i hukuk fakültesini kazanırken, geçen yıl birincilerden 4'ü mühendislik, 2'si iktisat, diğerleri işletme, ekonomi ve tıp bölümüne yerleşmişti.

2023 yılındaki birincilerinden 3'ü tıp, 2'si mühendislik diğerleri ise hukuk, ekonomi, psikoloji, ilahiyat bölümlerini kazanmıştı. 2022 yılındaki birincilerden 2'si mühendislik, 2'si tıp, 2'si hukuk diğerleri iktisat, psikoloji ve ilahiyat, 2021 yılı birincilerinden 2'si tıp, 2'si mühendislik diğerleri hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, işletme ve psikoloji bölümlerini kazanmıştı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül'de kayıt sürecinin gerçekleşeceğini belirterek, "Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

Üniversite hayatının fevkalade kıymetli bir diplomayla birlikte gençlere kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda benzersiz ufuklar açan bir tecrübe sunduğunu ifade eden Özvar, "Böylesine rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen bu fırsat mutlaka değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Özvar ayrıca, herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmelerini istedi ve bu adayların az sayıdaki boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacağını ifade etti.

