6 yıllık sırrın izini sürdük... Neredesin Gülistan

TUNCELİ’de 6 yıldır ‘kayıp’ olarak aranan Gülistan Doku soruşturması ‘cinayet’ soruşturmasına döndü. Gözaltındaki zanlılardan 2’si hakkında ‘kasten öldürmek’ suçlaması da var. Ancak Doku’nun cesedi henüz bulunamadı. Gizli tanık ifadeleri doğrultusunda ilk aramalar Koçpınar Köyü’nde yapılmıştı. Gizli tanık ifadesine göre Gülistan öldürüldükten sonra önce buraya gömüldü, bir süre sonra da cesedi başka bir yere taşındı. Jandarma ilk aramayı burada yaptı.

TABANCAYLA VURULDU

Yine gizli tanık ifadesine göre Gülistan Doku ‘tabancayla vurularak’ öldürüldü, silah da aynı yere gömüldü. Gülistan’ın sırt çantası da yanındaydı. Diyarbakır’da Narin’in cesedini yeraltı görüntüleme cihazıyla arayan ekip, gizli tanığın gösterdiği bölgeyi arayınca mezar şüphesi taşıyan bir yer tespit edildi. Toprakta demir ile temastan kaynaklı oksitlenme tespit edilince silah şüphesi de kuvvetlendi. Gizli tanık iddiasına göre Gülistan, kaybolmadan bir süre önce gözaltındaki iki kişi tarafından bir ‘kötülüğe’ maruz kaldı ve ortadan kaybolması (öldürülmesi) bu olayla bağlantılıydı.

VALİ’NİN DURUMU

Ailenin suçlamalarının odağındaki isimlerden biri de dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel. Oğlu Mustafa Türkay gözaltında. Baba Sonel’in bazı delilleri gizlediğine dair şüpheler var. Ancak resmi bir suçlamaya dönmüş değil.

O KÖY SESSİZ

- İlk aramaların yapıldığı Koçpınar, küçük bir köy. 5-10 hane var yok. Tunceli’den Pertek’e giden yoldan 15 km içeride. Dar, tenha ve virajlarla dolu bir yolu var. Anayoldan köy yoluna saptıktan sonra yaklaşık yarım saat sürdü. Yolda sadece bir araçla karşılaştım. Sık ormanları yok, seyrek çalılıklar var. Bazı bölgeler kayalık. Gülistan’ın cesedinin arandığı yer ‘Ese Halef’ denilen bir türbe/ziyaretgâhın hemen yanı. Köylülerin söylediğine göre jandarma aramayı gece yaptı. Köylüler ne arandığını çok sonradan öğrendi. Hatta jandarmalar bile kimin cesedini aradıklarını bilmiyordu. Aranan yerlerden biri de Koçpınar’a giden yolun hemen kenarındaki bir mağara. Aslında burası mağaradan çok dipsiz bir kuyu gibi. Jandarmanın gizli tanığın verdiği bilgiler üzerine aradığı nokta da yolun yukarısında. Köylü Sabri Amca’ya sordum “Görmedik, duymadık” dedi.

ABLA AYGÜL DOKU: KATİLİ AMERİKA’DAN DUYDUM

GÜLİSTAN Doku soruşturmasında gelişmeleri takip etmek üzere ailesiyle Tunceli’de bulunan abla Aygül Doku, adliye önünde açıklamalarda bulundu. Olayın merkezinde dönemin valisi Tuncay Sonel’in olduğunu iddia eden Aygül Doku, “Bu dosya Tuncay Sonel yargılandığı zaman, tutuklandığı zaman çözülecek. Bütün ipler onda kopuyor” dedi ve şu iddalarda bulundu:

ZANLI VALİNİN OĞLU: “Bugüne kadar açıklamamıştım, açıklayacağım. Bundan 5-6 ay öncesine kadar da Mustafa Türkay Sonel’in ismini dahi bilmiyorduk. Biz bu bilgiyi Altaş Ailesi’nden öğrendik. Amerika’ya kaçan Umut Altaş’tan bu bilgiyi öğrendik. Baroya bir not bırakıyor. ‘Gülistan’ı öldüren Vali’nin oğludur’ diye. Notun üzerinde pek durmuyorlar. Umut Altaş’ın ailesini öğrendik ve görüşmeye gittik. Aile ‘Oğlumuzun tek bir suçu var, o da Vali’nin oğluyla arkadaş olmasıdır’ dedi. Oğlunun Amerika’ya kaçtığını öğrendik. Onunla görüştüm. Cinayete kurban gittiğini, Tuncay Sonel’in oğlu tarafından öldürüldüğünü Amerika’ya kaçan çocuk ve ailesinden öğrendim.

HASTANE KAYITLARI SİLİNMİŞ: Gülistan’ı vurmuşlar. Onu hastaneye götürmeye çalışmışlar. Gülistan yaşamayınca da hastane kayıtları silinmiş.

KAN PARASI ALDILAR: Susma karşılığında Gülistan’ın kan parasını yiyenler de Celal Altaş ve Nurşen Altaş’tır. Gülistan’ı bir şeye zorluyorlar. Gözaltında olan Gökhan isimli eski polis görüntüleri sildiğini itiraf etti.”

İDDİA: SİM KARTI VALİ ALDI

- Aygül Doku’nun açıklamalarında en dikkat çeken iddialardan biri, Gülistan Doku’nun annesi adına kayıtlı SİM karta ilişkin iddia oldu. Doku, kardeşi kaybolduktan sonra aramalara ulaşamak için bu hattın kopyasını çıkardığını, ardından dönemin valisi ve çevresinin, hemen harekete geçtiğini öne sürdü. Aygül Doku, bu iddiasını şöyle anlattı: “Bütün bilgilerimizi, Sayın Savcı Ebru Cansu’nun o geceki operasyonunu, o SİM kartına borçluyuz. Tuncay Sonel ve ekibi, ‘Siz ne yapıyorsunuz?’ dediler. Sinirlendi, ‘Kartı bana verin, Ankara’da çok tanıdıklarım var’ dedi. ‘Ankara’da bu tanıdıklarım bu bilgileri getirecek, ben Gülistan’ı bulacağım’ dedi. Bizzat onun makam odasında biz kartı ona teslim ettik. Bu teslimle ilgili resmi yazı da var. Hattın savcılığa verildiğine dair kayıtlar var. Bütün ipler Tuncay Sonel’de kopuyor.”

BULUNAMAZSA NE OLUR

· Daha önceki uygulamalarda ceset bulunamayınca cinayet davası açılamıyordu. Ancak Yargıtay’ın bu konuda ceset bulunmasa dahi kuvvetli yan delillerin dava açmaya yeteceğine dair son dönem içtihatları var. Dolayısıyla Gülistan’ın cesedi bulunamasa da yeterli deliller elde edilirse cinayet davası açılabilecek.

Gülistan’ın buraya gömüldüğü iddia ediliyor.

PARA TRANSFERİ DOSYADA

· Gözaltındaki 13 kişi den ihraç polis memuru Gökhan Ertok’un, Doku’nun kaybolduktan 13 gün sonra SiM kartını kullandığı ve 3 saat boyunca kullanıp veri transferi yaptığı soruşturma dosyasına girdi. Dosyada, Ertok’un Tuncay Sonel ile eski koruması Şükrü Eroğlu’yla birden fazla görüşmeleri ve para transferi olduğu da yer aldı. (HABER MERKEZİ)

GÜRLEK: RÜTBELER ÖNEMLİ DEĞİL

ADALET Bakanı Akın Gürlek, cinayet kuşkusuyla yürütülen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili “Şahısların mesleği, rütbesi ya da görevi önemli değildir. Savcılarımız da buna bakmaz zaten. Sonuna kadar gidilmesi gerekiyor” dedi. Gürlek, dün AK Parti grup toplantısında gazetecilerin soruları üzerine güncel soruşturmalarla ilgili şunları söyledi:

BAŞSAVCIYA TALİMATIM OLAMAZ

“2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı, faili meçhule alınmıştı. Başsavcımız bana geldi, delilleri topladığını söyledi. Bizim takdir hakkımız yok. Başsavcı tamamen yürütüyor. Burada yoğun şüpheler var, başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya, bize de söyledi. Gerekli işlemler yapıldı. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Biz zaten başsavcılığımıza da söyledik. Bu konuda savcılığa herhangi bir talimat veremeyiz. Adalet Bakanlığı olarak soruşturmaya müdahale etme ya da talimat verme yetkimiz yok. Burada şahıslar önemli değildir; suç var mı yok mu, şüpheli var mı yok mu, buna bakılır. Şahısların mesleği, rütbesi ya da görevi hiç önemli değildir. Savcılarımız da buna bakmaz zaten.” (ANKARA)