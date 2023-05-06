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6 yıldır kayıp olan kızının seçmen kağıdı gelen anne: Acılarım tazelendi

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#Zonguldak#Nesrin Koçaklı#Kayıp
6 yıldır kayıp olan kızının seçmen kağıdı gelen anne: Acılarım tazelendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 10:00

Zonguldak’ta, 6 yıl 4 aydır kayıp olan Nesrin Koçaklı'nın evine 14 Mayıs seçimleri için seçmen kağıdı gönderildi. Seçmen kağıdını görünce üzüntü yaşadığını belirten anne Yeter Koçaklı, "Kayıp olan kızıma oy kağıdı çıkmış. Oy kağıdını görünce şaşırdım. Acılarım tazelendi” dedi.

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Zonguldak’ta yaşayan Nesrin Koçaklı, 2017 yılının ocak ayında 15 yaşındayken, 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Koçaklı’nın ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Ancak polisin yaptığı çalışmalarda Nesrin Koçaklı’ya ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

6 yıl 4 aydır haber alınamayan Nesrin Koçaklı’nın Karaelmas Mahallesi’ndeki ailesinin evine 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçmen kağıdı geldi. Anne Koçaklı, kızına ait seçmen kağıdını görünce üzüntü yaşadı.

6 yıldır kayıp olan kızının seçmen kağıdı gelen anne: Acılarım tazelendi

Acılarının tazelendiğini söyleyen Yeter Koçaklı, “Kızım hala kayıp. Tutmuşlar bana oy kağıdını verdiler kızımın. Benim kızım nerede? Neden bulmuyorlar. Oy kağıdı çıkarıyorlar. Acımı tazeliyorlar. Kızımın ölüsünü ya da dirisini istiyorum. Oy kağıdını görünce şaşırdım. Muhtarım da dedi ki al bunu evine koy, hatıra kalsın. Benim içim kan ağlıyor. Herkesin evladı var. 7 yıldır ne ölüsü ne dirisi. Bir yerden haberini de alamadık. Ay benim kapım çalınacak, ay telefon gelecek, ay ölüsü gelecek diye hayallerle yaşıyorum. Devletim bana el atsın. Kızımı bulmayı nasip etsin bana” diye konuştu.

6 yıldır kayıp olan kızının seçmen kağıdı gelen anne: Acılarım tazelendi

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#Zonguldak#Nesrin Koçaklı#Kayıp

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