6 yıl sonra eve dönüş umudu

TÜRKİYE, terör örgütü YPG/PKK’nın 2016 yılında işgal ettiği, eskiden Arap nüfusun yaşadığı Tel Rıfat ve Menbic’i terörden temizleyerek güvenli bölge yapmak için harekât planlıyor.



YPG/PKK, 2016 yılında Rusya’nın hava desteği ve rejim güçlerinin yardımıyla Tel Rıfat’a girdi. Kentte yaşayan 60 bin ile diğer bölgelerden gelerek burada kurulan kamplarda kalan 100 binin üzerindeki kişi göç etmek zorunda kaldı. Göç eden 160 binin üzerindeki kişi ya Türkiye’nin terörden temizlediği güvenli bölgelerdeki kamplara yerleşti ya da Türkiye’ye geçiş yaptı. Türkiye sınırının sıfır noktasında, Suriye Azez’de kurulan çadır kentlerde yüzlerce Tel Rıfatlı aile zor şartlar altında yaşıyor. Zorunlu göç eden bu ailelerin umudu ise Türkiye’nin olası harekâtı oldu. Kendi imkanlarıyla yaptıkları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren aileler bir an önce evlerine dönmek istiyor. Hürriyet, Türkiye sınırındaki çadırlarda kalan Tel Rıfat’lı ailelerle görüştü.

20 KİLOMETRE ÖTEDE

Salih Hayani, liseye giden oğlunu Tel Rıfat’taki saldırıda kaybetmiş: “Ailemle canımızı zor kurtararak, evimizi, toprağımızı terk ettik. Saldırıda evlerimiz yıkıldı, biz kaçtık. Şimdi evlerimiz, tarlalarımız, bahçemiz ne durumda bilmiyorum. Ama yine de toprağıma dönmek istiyorum. 6 yıldır çadırlarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyoruz. İnşallah terör örgütünden bir an önce temizlenir, biz de evlerimize döneriz. Sözüm var, Tel Rıfat alındığında buradan 20 kilometre yürüyerek, koşarak evime döneceğim.”

Eymen Kalender ise anne, babası ve 4 çocuğuyla Tel Rıfat’tan kaçmış. Suriye’deki savaşı başlatanlara, devam ettirenlere, terör örgütlerine lanet okuyor: “Bizden ne istediler, binlerce insanımız öldü, milyonlarca insanımız evlerini terk etti. Artık bu savaş bitsin, en azından çocuklarımızın güvenli bir geleceği olsun.”

ÇADIRDA DOĞUP BÜYÜDÜLER

AİLESİYLE birlikte çadırda yaşayan 55 yaşındaki Esma Ahmet, “Tek umudumuz Türkiye. Her gece ellerimi açıp Türkiye’ye dua ediyorum. Bugün yaşıyorsak ve yarın evlerimize döneceğimizin umudunu taşıyorsak bu Türkiye sayesinde. Çok dua ediyorum, ‘Allahım bana evimde, toprağımda ölmeyi nasip et’ diye. İnşallah bir an önce harekât başlar ve evime dönerim. Evimi, bahçemi, toprağımı özledim” dedi. Oğlu Yusuf Hayani de umutlu: “Üç çocuğum da çadırda doğdu, bu zor şartlarda dünyaya geldi. İnşallah, bir an önce oralar terörden temizlenir ve çocuklarımı alarak evime dönerim. Kendi ülkemizde göçebe yaşıyoruz, zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyoruz.”

TEL FIRAT YETİMLERİ

TEL Rıfatlı 40 yetim çocuk da derme çatma yapılan çadır kentte kalıyor. Çocukların ihtiyaçları ise Türkiye tarafından karşılanıyor. Çocuklarla Tel Rıfatlı öğretmen Mehmet Kalender ilgileniyor:

“180 öğrencim vardı. Sonra YPG/PKK ve Suriye rejimin saldırısı oldu. Ailemle kaçmak zorunda kaldım. Şimdi burada 40 yetimin eğitimiyle ilgileniyorum. Çocukların ihtiyaçları Türkiye, Türk hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanıyor. İnşallah Tel Rıfat terörden temizlenir, biz de evimize döneriz. Bu yetim çocukları da alıp evimize, toprağımıza gideriz. Büyük dramlar yaşayan bu çocuklar inşallah bundan sonra barış ortamında yaşarlar.”

