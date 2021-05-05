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Gündem
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2021 - 20:13 | Son Güncelleme:

6 yıl önce işlenen cinayete 2 tutuklama

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6 yıl önce işlenen cinayete 2 tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 yıl önce işlenen cinayet olayına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

2015 yılında Siverek ilçesi Fırat Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda Sait Kızılkaplan hayatını kaybetti. Olayın ardından faillerin bulunmasına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğünce kurulan ekip, bazı kişileri takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonunda olaya karıştığı belirlenen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır’da yapılan eş zamanlı operasyonda; Sedat A., Adil B., Ramazan A., Hüseyin A. ve Sinan A. gözaltına alındı. Siverek’te yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan A. ve Sedat A., ’Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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