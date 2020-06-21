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Hürriyet
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Suat DENİZ/IĞDIR (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

6 yaşındaki Zehra'nın feci ölümü

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6 yaşındaki Zehra'nın feci ölümü
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Iğdır'da Zehra Bozkurt (6), babasına ait pompalı tüfekle oynarken ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam meydana geldi. Zehra Bozkurt, iddiaya göre evde yalnız olduğu sırada babası Şerafettin Bozkurt'a ait pompalı tüfekle oynamaya başladı.

Silah sesini duyup eve koşan aile bireyleri, Zehra'yı başından vurulmuş olarak kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Zehra'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Zehra'nın cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kızlarını kaybeden Bozkurt ailesi ise büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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