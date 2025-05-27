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6 yaşındaki Yusuf'un kahreden ölümü: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

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#Muhammed Yusuf Celbek#Siirt#Kalp Krizi
6 yaşındaki Yusufun kahreden ölümü: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 13:37

Siirt’in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren Muhammed Yusuf Celbek (6), ambulans helikopterle sevk edildiği Ankara’da yaşamını yitirdi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Baykan ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Atabağı beldesindeki evinde rahatsızlanan Muhammed Yusuf Celbek, ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed Yusuf önce Diyarbakır’a, buradan da ambulans helikopterle Ankara’ya götürülerek tedaviye alındı. Muhammed Yusuf, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Muhammed Yusuf’un cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirilerek beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi. 

6 yaşındaki Yusufun kahreden ölümü: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
6 yaşındaki Yusufun kahreden ölümü: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

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#Muhammed Yusuf Celbek#Siirt#Kalp Krizi

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