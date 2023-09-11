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'6 yaşındaki gelin' skandalında yeni gelişme! Sahte yaş tespit raporuyla ilgili davada 1 sanığa tahliye

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#6 Yaşındaki Gelin#Mehmet Emin Marankoz#Çocuk Gelin
6 yaşındaki gelin skandalında yeni gelişme Sahte yaş tespit raporuyla ilgili davada 1 sanığa tahliye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 15:51

Çocuk gelin skandalı Türkiye'yi yağa kaldırmıştı... İnfial yaratan olayda yeni bir gelişme yaşandı. 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili H.K.G.'nin 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden yaşını büyük göstermek için alınan 'sahte kemik yaşı tespit' raporu ile ilgili 3'ü doktor 7 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı olan Mehmet Emin Marankoz'un tahliyesine karar verdi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan 'sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturma 3'ü doktor 7 şüphelinin yargılanmasına başlandı.

6 yaşındaki gelin skandalında yeni gelişme Sahte yaş tespit raporuyla ilgili davada 1 sanığa tahliye

Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ile beraber davanın tutuklu sanığı Mehmet Emin Marankoz katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar M.O.B., M.G.L. ve K. Ş. de salonda hazır bulundu.

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6 yaşındaki gelin skandalında yeni gelişme Sahte yaş tespit raporuyla ilgili davada 1 sanığa tahliye

Mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı görülmesine karar vermesinin ardından basın mensupları ve izleyiciler salondan çıkarıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan Mehmet Emin Marankoz'un suç işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak tutuklulukta geçirdiği süreyi göze alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.

6 yaşındaki gelin skandalında yeni gelişme Sahte yaş tespit raporuyla ilgili davada 1 sanığa tahliye

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 2012 yılında 'sahte kemik yaşı raporu' alınmasıyla ilgili doktorlar A.K.Ö., M.O.B., M.G.L. hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan, 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Kadir İstekli, Mehmet Emin Marankoz, Yusuf Ziya Gümüşel ve hastane çalışanı K.Ş. hakkında ise "kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

 

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#6 Yaşındaki Gelin#Mehmet Emin Marankoz#Çocuk Gelin

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