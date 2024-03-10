6 yaşındaki Emre'nin ölümüne neden olmuştu... Sürücü tutuklandı

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Kaza, 8 Mart akşamı ilçeye bağlı Eğlence mevkisinde meydana geldi. Burak Aydın'ın kontrolünü yitirdiği 01 NZ 633 plakalı otomobil, önce park halindeki araca ardından yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Çulha ile oğlu Emre Çulha'ya çarptı. Emre Çulha yolda hayatını kaybetti, annesi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melek Çulha'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, gözaltına alınan Burak Aydın ifadesinde, otomobilin lastiğinin patladığını, bu nedenle aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi. İşlemleri sonrası Aydın, tutuklandı.

Diğer yandan Emre Çulha'nın cenazesi, Karaisalı ilçesi Kaledağı Mahallesi mezarlığına getirildi. Burada kılınan namaz sonrası cenaze, toprağa verildi. Orman işçisi, 3 çocuk babası Ahmet Çulha, kaza günü eşi ile oğlunun ağaç kesme makinelerini tamire götürdüklerini, dönüşte facianın yaşandığını söyledi. Burak Aydın'ın aşırı olduğunu da iddia eden baba Çulha, şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi. Soruşturma sürüyor.

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