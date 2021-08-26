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HaberlerGündem Haberleri6 yaşındaki Elisa Yenigün koronavirüse yenildi... Kahreden haber: Yıkıldılar
GeriGündem 6 yaşındaki Elisa Yenigün koronavirüse yenildi... Kahreden haber: Yıkıldılar
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Gündem
Arzu ERBAŞ- Emirhan PEHLİVAN/RİZE (DHA)-
Haber Giriş: 26.08.2021 - 14:14 | Son Güncelleme:

6 yaşındaki Elisa Yenigün koronavirüse yenildi... Kahreden haber: Yıkıldılar

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6 yaşındaki Elisa Yenigün koronavirüse yenildi... Kahreden haber: Yıkıldılar

Rize'de lösemi tedavisi gören ve koronavirüse yakalanan 6 yaşındaki Elisa Yenigün, yaşamını yitirdi. Elisa’nın acılı annesi Neriman Yenigün (36), “Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Covid-19'u yenemedi" dedi.

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  • 6 yaşındaki Elisa Yenigünden kahreden haber... Koronavirüse yenildi
  • 6 yaşındaki Elisa Yenigünden kahreden haber... Koronavirüse yenildi
  • 6 yaşındaki Elisa Yenigünden kahreden haber... Koronavirüse yenildi
  • 6 yaşındaki Elisa Yenigünden kahreden haber... Koronavirüse yenildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trabzon'daki, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Elisa Yenigün, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine Elisa, Rize'deki evinde karantinaya alındı. Durumu ağırlaşan Elisa, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elisa, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

6 yaşındaki Elisa Yenigün koronavirüse yenildi... Kahreden haber: Yıkıldılar


Elisa Yenigün, bugün Alipaşa Mahallesi Yalı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Neriman ve Hasan Yenigün, kızlarının mezarı başında gözyaşı döktü.

6 yaşındaki Elisa Yenigün koronavirüse yenildi... Kahreden haber: Yıkıldılar


Neriman Yenigün, Trabzon'daki tedavi sürecinde kızının Covid-19'a yakalandığını belirterek "Kızım yoğun kemoterapi aldığı için hücre hiçbir şey yoktu onda. Ben de Covid-19 oldum ama hiçbir şey anlamadım. Ama kızımın savaşacak hücresi yoktu. Covid-19, 3 güne sardı onu. Biz ilk hastanede yoğun bakımda gözetim altında olsaydık, bu acıyı yaşamayacaktık. Yavrum çok çekti. Herkes önlemini alsın. ‘Nefes alamıyorum anne' dedi hiçbir şey yapamadım. Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Covid-19'u yenemedi" dedi.

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