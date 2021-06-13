6 yaşındaki Duru Akça'nın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kaza, cuma akşamı Muratpaşa ilçesi, Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Halası Rukiye Akça ile oyuncak almak için evden çıkan Duru Akça, yaya geçidine geldi. Hala- yeğen yolun karşısına geçmeye çalışırken, 2 araç durmasına rağmen Berna Yıldırım Başak kullandığı otomobille durmayıp Duru Akça'ya çarptı.

Ağır yaralanan Duru, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen Duru Akça yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Berna Yıldırım Başak gözaltına alındı.

Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesi, dün Ermenek Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Berna Yıldırım Başak ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

'ARAÇLAR GÖRÜŞÜMÜ KAPATTI'

Berna Yıldırım Başak, polisteki ifadesinde suçsuz olduğunu söyledi. Başak, "Güzergahımda gidiyordum. Önümdeki araçlar görüşümü kapattığı için yaya geçidindeki yayaları görmedim. Hızlı da değildim. Suçsuzum" dedi.

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