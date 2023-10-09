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'6 yaşındaki çocuk gelin' skandalında dava 23 Ekim'e ertelendi

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#Yusuf Ziya Gümüşel#Çocuk Gelin#Fatıma Gümüşel
6 yaşındaki çocuk gelin skandalında dava 23 Ekime ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 12:08

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yeni avukatının savunma için süre talep etmesi gerekçesiyle duruşma 23 Ekim'e ertelendi.

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Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya saat 10.30'da başladı. Bir önceki celse Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı istifa etmişti. Gümüşel'in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

6 yaşındaki çocuk gelin skandalında dava 23 Ekime ertelendi

DAVANIN GEÇMİŞİ

6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'da yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre mağdur HK.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Son duruşma sanık avukatının istifa etmesinden dolayı ertelenmişti.

İDDİANAME

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında “Çocuğun cinsel istismarı ve “Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. 

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#Yusuf Ziya Gümüşel#Çocuk Gelin#Fatıma Gümüşel

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