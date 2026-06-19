×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

6 yaşındaki çocuğunu ‘evlendirmişti’… Tepki çeken tahliye

Güncelleme Tarihi:

#Çocuk İstismarı#Hiranur Vakfı#Yusuf Ziya Gümüşel
6 yaşındaki çocuğunu ‘evlendirmişti’… Tepki çeken tahliye
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 01:34

6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile ‘evlendirdiği’ gerekçesiyle 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla önceki gün tahliye edildi.

Haberin Devamı

 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile ‘evlendirmesi’ne ilişkin yürütülen dava karara bağlanmıştı. Kadir İstekli ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 37 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yusuf Ziya Gümüşel’e ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Firari olan anne Fatıma Gümüşel’in dosyası ise ayrılmıştı.

6 yaşındaki çocuğunu ‘evlendirmişti’… Tepki çeken tahliye

‘Kahraman’ gibi karşılandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

EV HAPSİ VERİLDİ

Cezaevinde bulunan Yusuf Ziya Gümüşel, önceki gün sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’nin kararında, “Dosyaya sunulan sanığın sağlık raporları, aynı sebeple Adli Tıp Kurumu’na başvurulmuş olması ve tüm evrak içeriği birlikte değerlendirildiğinde, tutuklama sebeplerinin varlığının devam ettiği ve fakat raporlara göre sağlık durumu göz önüne alınarak bu hali ile tutuklu kalması yerine adlî kontrol altına alınmasının yeterli olacağı” kanaatiyle Yusuf Ziya Gümüşel’in ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiği belirtildi.

Haberin Devamı

6 yaşındaki çocuğunu ‘evlendirmişti’… Tepki çeken tahliye

‘MÜJDE’ DİYE PAYLAŞTI

Gümüşel’in tahliyesi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun tepkisine neden olurken tahliye anına ait görüntüler ise sanal medyada gündem oldu. Cezaevinden çıkan Gümüşel, onu bekleyen kalabalık grup tarafından tekbirlerle karşılandı. Gümüşel’e sarılan müritler ona gül verdi. Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı “Büyük Müjde” başlığıyla vererek kararı sevinçle karşıladığını belirtti.

Haberin Devamı

6 yaşındaki çocuğunu ‘evlendirmişti’… Tepki çeken tahliye

 Yusuf Ziya Gümüşel yaklaşık 3.5 yıldır cezaevindeydi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çocuk İstismarı#Hiranur Vakfı#Yusuf Ziya Gümüşel

BAKMADAN GEÇME!