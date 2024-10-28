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6 yaşındaki çocuğun yeteneği herkesi şaşkına çeviriyor... Diş hekimi fark etti: Diğer çocuklardan farklı davranıyor

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#Hasan Cesur Gökçek#Çocuk#Antalya
6 yaşındaki çocuğun yeteneği herkesi şaşkına çeviriyor... Diş hekimi fark etti: Diğer çocuklardan farklı davranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 12:06

Antalya'da ilkokula bu yıl başlayan 1. Sınıf öğrencisi Hasan Cesur Gökçek 4 basamaklı sayıları hesap makinesi kullanmadan toplayabiliyor. Küçük Hasan'ın yeteneğini fark eden diş hekimi, onun diğer çocuklardan farklı davrandığını söylerken, aileyi ziyarete gelen bir profesör ise zeka seviyesinin yüksek olduğunu açıkladı.

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Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Hasan Cesur Gökçek, matematik zekasıyla dikkat çekiyor. 2 yıl önce yolda gördüğü araç plakalarını toplamaya başlayan Gökçek, dört basamaklı sayıları topluyor, toplama işlemi üzerinden sorulan çarpma işlemlerini yapıyor. Toplama işlemlerine hızlıca cevap veren Gökçek, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir devlet okuluna gidiyor.

6 yaşındaki çocuğun yeteneği herkesi şaşkına çeviriyor... Diş hekimi fark etti: Diğer çocuklardan farklı davranıyor

Babası Vedat Gökçek, sadece anaokuluna giderken 1'den 9'a kadar yazmayı öğrenme konusunda destek olduklarını belirterek, Hasan Cesur'un yeteneğini ilk olarak diş hekiminin fark ettiğini kaydetti.

6 yaşındaki çocuğun yeteneği herkesi şaşkına çeviriyor... Diş hekimi fark etti: Diğer çocuklardan farklı davranıyor

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“ÇOCUK ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM GÖRMESİNİ ARZULUYORUZ”

Oğlu Cesur Gökçek'i farklı denemelerle test ettiklerini ve her seferinde hatasız cevap verdiğini kaydeden Vedat Gökçek, “Bu olayı fark ettiğimizde 5 yaşına girmek üzereydi. İlk defa araba plakası okuyarak başladı, dört basamaklı araba plakalarını okuyordu. Daha sonra diş hekimimiz fark etti, çok fazla çocukla karşılaştığını fakat durumun Cesur'da biraz daha farklı olduğunu söyledi. Kontrole gelen çocuklara göre çok farklı hareket ettiğini ifade etti. Daha sonra kendisini geliştirdi, dört basamaklı sayılarla rahat rahat işlem yapıyor. Profesör bir tanıdığımız ziyarete geldi, bizden farklı bir yaklaşımla Cesur ile ilgilendi, o da zeka seviyesinin yüksek olduğunu belirtti.

6 yaşındaki çocuğun yeteneği herkesi şaşkına çeviriyor... Diş hekimi fark etti: Diğer çocuklardan farklı davranıyor

İlkokul 3. ve 4. Sınıfa giden kuzenleriyle bir araya geldiğinde de deneme yaptım, onlar sorduğum sorular karşısında yanıtsız kalırken, Cesur hemen cevap veriyor. Bu şekilde bir keşfimiz oldu. Vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat olmasını diliyorum. Kısmet olursa özel okul ya da Akdeniz Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'nde eğitim görmesini arzuluyoruz“ şeklinde konuştu.

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6 yaşındaki çocuğun yeteneği herkesi şaşkına çeviriyor... Diş hekimi fark etti: Diğer çocuklardan farklı davranıyor

“İŞLEMLERİ YAPTIKÇA KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM”

6 yaşındaki Hasan Cesur Gökçek de bu yeteneğinin kendisine farklı gelmediğini, arkadaşlarına işlemleri nasıl yapılacağını gösterdiğini ama ilgilenmediklerini aktardı. Sorulan matematik işlemlerinde heyecanlanan ve kendisine zor sorular sorulmasını isteyen Cesur Gökçek, “İşlemleri yaptıkça kendimi iyi hissediyorum” dedi.

6 yaşındaki çocuğun yeteneği herkesi şaşkına çeviriyor... Diş hekimi fark etti: Diğer çocuklardan farklı davranıyor

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#Hasan Cesur Gökçek#Çocuk#Antalya

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