6 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

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Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Çadırda kalan Suriyeli aile, çocukları Cizzah El Salih'in hareketsiz yattığını fark etti. Çocuk, araçla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde, Cizzah El Salih'in kalbinin durduğu belirlendi. Polis, çadırdaki incelemede çocuğun yattığı yatakta uçları açık kablolar olduğunu saptadı.

Elektrik firması ekiplerinin yaptığı kontrolde, elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi. Akıma kapıldığı belirlenen Cizzah El Salih'in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.