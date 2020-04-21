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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

6 yaşındaki çocuğun feci ölümü

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6 yaşındaki çocuğun feci ölümü
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ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde evlerinin yakınından geçen elektrik tellerine dokununca, akıma kapılan Hamet Güneş (6) hayatını kaybetti.

Harran ilçesi Küplüce Mahallesi'nde tek katlı evlerinin çatısında oynayan Hamet Güneş, yakından geçen elektrik direğinin tellerine dokundu. Akıma kapılan Güneş'in çığlıklarını duyan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Hamet Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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