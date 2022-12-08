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‘6 yaşında evlilik’ TBMM’de

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#TBMM#Hiranur Vakfı#Yusuf Ziya Gümüşel
‘6 yaşında evlilik’ TBMM’de
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 07:00

ALTI yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiaları Meclis gündemine taşındı. İddiaya göre İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. altı yaşında imam nikâhıyla evlendirilmişti. Şimdi 24 yaşında olan H.K.G. yaşadığı cinsel istismarın kendisine oyun gibi gösterildiğini, yaşadıklarını yıllar sonra anladığını belirterek şikâyetçi olmuştu. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.

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Kadıgil önergesinde, Adalet Bakanlığı’na “Soruşturma evresinde kemik yaşı tespitinden önce doğum raporunun istenmesi gerekirken; neden savcı tarafından bu husus göz ardı edilmiştir? Bu ihmal nedeniyle soruşturma savcısı hakkında HSK tarafından bir yaptırım uygulanacak mıdır? İstismar mağduru kız çocuğunun kemik yaşının tespiti için 21 yaşındaki başka bir kişinin teste sokulması konusunda ihmali bulunan görevliler hakkında cezai işlem uygulanmış mıdır? 30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlanmasına karşın CMK 100. madde kapsamındaki tutukluluk nedenlerinin varlığına ve katalog suçlara rağmen şüphelilerin tutuklanmama nedeni nedir? Hiranur Vakfı’na ve bağlı olduğu cemaate yönelik soruşturma başlatılacak mıdır?” sorularını yöneltti.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., ‘6 yaşında imam nikâhıyla evlendirildiğini ve cinsel istismara maruz kaldığı’nı belirterek şikâyetçi olmuştu. İddialarla ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi 30 Ekim’de tamamlandı. İddianamede H.K.G.’nin anne ve babası tecavüze göz yummakla suçlandı. Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtildi. Haklarında en az 27’şer yıl hapis istendi.

AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya müdahil olunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir” denildi.

ÖMER ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter’dan, “Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz” paylaşımı yaptı.

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#TBMM#Hiranur Vakfı#Yusuf Ziya Gümüşel

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