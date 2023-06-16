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6 yaşında evlendirme davası: Sahte yaş tespit raporuyla ilgili 4 gözaltı

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#İstismar#Sahte#Rapor
6 yaşında evlendirme davası: Sahte yaş tespit raporuyla ilgili 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 16:48

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili H.K.G.’nin 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden yaşını büyük göstermek için alınan ‘sahte kemik yaşı tespit’ raporu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan ‘sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturma 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden  M.E.M tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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#İstismar#Sahte#Rapor

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