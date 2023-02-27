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6 yaşında evlendirme davası; adliye önünde destek ve protesto

Güncelleme Tarihi:

#Kadir İstekli#Yusuf Ziya Gümüşel#Adliye
6 yaşında evlendirme davası; adliye önünde destek ve protesto
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 12:07

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yargılandığı dava öncesi, adliye önünde protesto eden grupların yanı sıra destek için gelenler de yer aldı.

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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı davanın ilk duruşmasında yayın yasağı ve duruşmaya gizlilik kararı getirilmişti. Bugün görülen Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2. duruşma öncesi adliye önünde farklı gruplar toplandı. Olayı protesto için eylem yapanların yanı sıra Hiranur Vakfı Üyeleri de adliye önüne geldi. Vakıf üyelerinden destek için gelen bir grup adliye önünde bekledikten sonra polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Gruplar nedeniyle, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sol Feminist Hareket üyeleri de adliye önünde toplanarak hiçbir kadının yalnız yürümesine izin vermeyeceklerini ifade ederek destek sloganları attı. Adliye önünde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu basın açıklaması yaptı.

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6 yaşında evlendirme davası; adliye önünde destek ve protesto


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#Kadir İstekli#Yusuf Ziya Gümüşel#Adliye

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