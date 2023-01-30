6 yaşında evlendirilme davası: 27 Şubat'a ertelendi

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Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Diğer sanık anne Fatıma Gümüşel katılmadı. Mağdur H.K.G. ise celse arasında ifade verdiği için duruşmaya katılmadı. Duruşmaya yaklaşık 40 İl barosundan avukat ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği katılma talebinde bulundu. Duruşmanın kalabalık nedeniyle konferans salonunda yapılmasına karar verildi. Duruşma saat 11.35' de başladı. Kadir İstekli'nin avukatı Eyüp Akıncı, "katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Kapalı oturum yapılmasının elzem olduğu ortaya çıktı. İşci Partisi, Sol Parti gibi katılma talepleri dosyayla ilgisizdir. Verdikleri beyanları kendilerine iade ediyoruz" dedi. Fatıma Gümüşel'in avukatı Fatih Atalay, "Bu salonda İslama ve müslümanlara kinini kusmak isteyenleri gördük. Katılma taleplerinin reddini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatları duruşmanın gizli ve kapalı yapılmasını talep etti.

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Ara kararını açıklayan mahkeme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki hariç katılma taleplerinin reddini karar verdi. Ayrıca heyet duruşmanın kapalı olarak devam edilmesine, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine hükmetti. Karar sonrasında salonda "Ayıp" ve "Yazıklar olsun" şeklinde tepki gösterildi. Duruşma 16.30'a kadar ara verilirken duruşma salonu boşaltıldı.



15 dakika aradan sonra devam eden duruşmada Yusuf Ziya Gümüşel sağlık sorunlarını mazeret göstererek savunma yapmadı. Kadir İstekli ise iddianamenin kendisine tebliğ edilmediğini söyleyerek savunma yapmadı. Mahkeme heyeti ayrıca sanık anne Fatıma Gümüşel, Muhammet Sıddık Gümüşel, Ayşe Hümeyra Gümüşel ve Fatma Betül Gümüşel'in sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine karar verdi. Duruşma 27 Şubat'a ertelendi.