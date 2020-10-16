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DHA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 18:12 | Son Güncelleme:

6 yasadışı bahis sitesine erişim engeli

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6 yasadışı bahis sitesine erişim engeli
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Tokat’ta jandarmanın takibiyle Türkiye’de yurt dışından yasadışı yayın yapan 6 bahis sitesine erişim engellendi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında, Türkiye'den erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan bahis sitelerine yönelik araştırma yaptı. Yapılan çalışmalarda "Yasadışı Bahis" suçu kapsamında olan 6 internet sitesi belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile sağlanan koordinasyon sonucu 6 internet sitesine Türkiye’den erişim engellendi.

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