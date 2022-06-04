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6. yargı paketi Meclis’te

#Yargı Paketi#TBMM#Stokçuluk
6. yargı paketi Meclis’te

AK Parti, 6. yargı paketini Meclis Başkanlığı’na sundu. 24 maddelik teklifin yaz tatilinden önce yasalaşması hedefleniyor.

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Teklifle, “fırsatçılık” olarak tanımlanan “fiyatları etkileme” ile “stokçuluk” olan “mal veya hizmet satımından kaçınma” suçlarının cezası artırılıyor. Buna göre, işçi ücretleri ile besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek şekilde yalan haber veya havadis yayan veya hileli yollara başvuran kişilere 1-3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Mevcut yasada 3 aydan 2 yıla kadar hapis var. Bu eylem sonucu besin veya malların değeri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza 4 yıla kadar çıkabilecek.

STOKÇUYA 6 YIL HAPİS

Fırsatçılık veya stokçuluktan yakalanan ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise cezası ayrıca yarı oranında artışla 2 yıldan 6 yıla yükselebilecek. Bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak, kamu için acil ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişiler de 1- 3 yıl hapisle yargılanacak. Mevcut yasa ise 6 aydan 2 yıla hapis öngörüyor.

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YARDIMCI HÂKİM GELİYOR

Teklifle adalet sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı modeli getiriliyor. Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. Hâkim ve savcı yardımcıları, görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde eğitici hâkim ve savcının nezaretinde fiilen, “usta-çırak ilişkisi içinde” görevle tamamlayacaklar.

NOTERDEN TAŞINMAZ SATIŞI

Noterlik Yasası’ndaki değişiklikle noterlere taşınmaz satma yetkisi tanınacak. Taşınmaz satış sözleşmesi hem tapu müdürlüklerinde hem de noterliklerde yapılabilecek. Noterdeki işlemlerde tapu sicilindeki kısıtlamalar dikkate alınacak.

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#Yargı Paketi#TBMM#Stokçuluk

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