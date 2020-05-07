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Haber Giriş: 07.05.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

6 ülke reddetmişti! Türkiye'den dünyaya insanlık dersi

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6 ülke reddetmişti! Türkiye'den dünyaya insanlık dersi
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Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşını Türk vatandaşlarıyla beraber tahliye etti.

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü pandemisi nedeniyle Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerden Türkiye'ye tahliyesi hız kesmeden devam ediyor. Arjantin ve Brezilya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları, gece saatlerinde uçakla İstanbul'a getirildi. Yurda getirilenler arasında Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşı da yer aldı.

Ukrayna vatandaşlarına yardım eli uzatan Türk hükümetine şükranlarını sunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Vatandaşlarımızın tahliyesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına yardım talebinde bulunduk. Talebimize olumlu cevap aldık ve bunun için minnettarız. Ben bunu gerçek bir stratejik ortaklık örneği olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Çin'de mahsur kalan Gürcistan vatandaşlarını da Türkiye'ye getirmiş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani Türk yetkililere teşekkür etmişti.

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