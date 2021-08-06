‘6 uçağı kaldırmak için yardım toplanabilir’

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, basın toplantısında, THK’nin, görev talimatı olmaksızın yangın söndürmesinin mümkün olmadığına işaret ederek, “Bu mücadele kanunla OGM’ye (Orman Genel Müdürlüğü) verilmiş” dedi.

HACİZLERLE BOĞUŞTUK

Sosyal medyada gündeme gelen CL 215 uçaklarının en eskisinin 1969, en yenisinin 1988 model olduğunu ifade eden Aşçı, CL215’lerin 2019’a kadar yangın söndürmede kullanıldığını kaydetti. İşe başladıklarında kurumun haciz davalarıyla boğuştuğunu anlatan Aşçı, geçen yıl bankalara olan 1 milyar 500 milyon lira borcu yapılandırdıklarını, Ocak 2023’ten itibaren 8 yıl ödeyeceklerini bildirdi.

PİLOTLARIN MAAŞLARINI VEREMEDİK

Bunun çok başarılı bir anlaşma olduğunu kaydeden Aşçı, şunları söyledi: “Biz geldiğimizde işlerden çoğu 10 bin Euro bulunamadığı için yapılamıyordu. Dün, sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Onlar da bu uçakların hizmette tutulabilmesi için ne yapılabileceğini sordu. Bizim her yardıma kapımız açık. 6 uçağın ayağa kalması için gereken para 4 milyon dolar. Bu parayı herkes verebilir. Bağış yapabilirler, hesap numaralarımıza veya SMS ile yardımda bulunabilirler. Hatta yardım kampanyası bile düzenlenebilir.” THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili Abdullah Kaya da THK pilotlarını işten çıkarmayı hiç istemediklerini ama maaşlarını veremeden onları tutmanın doğru olmadığını söyledi. Kaya, “Pilotların işine, ‘tekrar uçurma imkanı olursa çağrılmak üzere’ son verildi. Onlara borcumuzun bir kısmını da hâlâ ödeyemedik” diye konuştu.

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