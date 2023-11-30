6 telefondan çıkan para yazışmaları

Haberin Devamı

YAZIŞMALARI SİLMİŞ

Denizbank da Seçil Erzan’a ait gri ve siyah renkli 2 iPhone cep telefonunu savcılığa teslim etti. Seçil Erzan’a ait arka kısmında kırıklar bulunan beyaz renkli başka bir iPhone cep telefonunda yapılan incelemede ise fon vurgununa ait çok sayıda yazışma bulundu. Ancak bu cep telefonundaki çok sayıda WhatsApp yazışmasının silindiği görüldü.

ARDA’YLA YAZIŞMALAR

Bu telefon üzerinden yapılan mesajlarda, Seçil Erzan’ın başta Arda Turan olmak üzere dolandırılan kişilerle yapılan fon vurgununa ait çok sayıda yazışma ve arama tespit edildi. Erzan’ın geri ödeme yapamadığı kişilerden süre istediği, oyaladığı ve karşı taraftan gelen çok sayıda mesaj ve yazışmalara yanıt vermediği belirlendi.

DOSYAYA GİRDİLER

Cep telefonunda bulunan olayla ilgili fotoğraf ve videolar da soruşturma dosyasına konuldu. Aynı marka başka bir cep telefonunda yapılan incelemede de mağdurlar ile yapılan yazışmalar, elyazısı ile yazılmış ajanda yapraklarının fotoğrafları ve çok sayıda isim ve tutarların yer aldığı tespit edildi. Seçil Erzan’ın aynı marka son cep telefonunda yapılan incelemede ise olayla bağlantılı hiçbir ize rastlanmadı. Seçil Erzan’a ait siyah renkli bilgisayar kasası da incelenerek elde edilen bulgular polis tarafından savcılığa gönderildi.