6 taksitle vatandaşlık sattılar

Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 07:00

TÜRKİYE’de vatandaşlık almak isteyen yüzlerce kişi, ‘ev almadan vatandaş olun’ vaadiyle kurulan bir sistemle, Türk vatandaşı yapıldı. Büyük çoğunluğu Çin ve İran uyruklu 459 kişinin başvurduğu sistemin arkasında, eksper raporlarını sahteleyen ve tapu kayıtlarını manipüle eden örgüt çıktı.

 Soruşturmada, bir eksperin 175 ayrı usulsüz işlemde adının geçtiği tespit edildi. Örgütün, ‘BABA-TAK’ adını verdikleri yöntemle ev almadan, sahte eksper raporu düzenleyerek vatandaşlık sağladıkları, sahte ev satışı üzerinden işlem yaptıkları ve 6 taksitle vatandaşlık sattıkları belirlendi. 

113 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Esenyurt’taki Hayat Park sitesindeki yaklaşık 1200 dairenin göçmen kaçakçılığı için kullanıldığı tespit edildi. Emniyetin uyarısı üzerine 24 Mart 2024’ten itibaren örgütün bürosu üzerinden gelen hiçbir vatandaşlık başvurusu işleme alınmadı. 23 Eylül’de toplanan delillerin ve raporların ardından 19 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Örgüt yöneticisi Medet Anlı dahil 113 şüpheli yakalandı. Dosyaya tutuklu 3 kişi daha dahil edilince toplam şüpheli sayısı 116’ya çıktı. Aramalarda 42 kilo altın, 50 kilo gümüş ve yaklaşık 50 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulundu. Şüpheliler dün sabah adliyeye sevk edildi.

Örgüt yöneticisi Medet Anlı da gözaltına alındı.

