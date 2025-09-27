6 taksitle vatandaşlık sattılar

Haberin Devamı

Soruşturmada, bir eksperin 175 ayrı usulsüz işlemde adının geçtiği tespit edildi. Örgütün, ‘BABA-TAK’ adını verdikleri yöntemle ev almadan, sahte eksper raporu düzenleyerek vatandaşlık sağladıkları, sahte ev satışı üzerinden işlem yaptıkları ve 6 taksitle vatandaşlık sattıkları belirlendi.

113 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Esenyurt’taki Hayat Park sitesindeki yaklaşık 1200 dairenin göçmen kaçakçılığı için kullanıldığı tespit edildi. Emniyetin uyarısı üzerine 24 Mart 2024’ten itibaren örgütün bürosu üzerinden gelen hiçbir vatandaşlık başvurusu işleme alınmadı. 23 Eylül’de toplanan delillerin ve raporların ardından 19 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Örgüt yöneticisi Medet Anlı dahil 113 şüpheli yakalandı. Dosyaya tutuklu 3 kişi daha dahil edilince toplam şüpheli sayısı 116’ya çıktı. Aramalarda 42 kilo altın, 50 kilo gümüş ve yaklaşık 50 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası bulundu. Şüpheliler dün sabah adliyeye sevk edildi.

Örgüt yöneticisi Medet Anlı da gözaltına alındı.