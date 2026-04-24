6 Şubat'ta 40 kişiye mezar olmuştu! Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhidi Tayland'da yakalandı

#6 Şubat 2023 Depremi#Adana#Sami Bey Apartmanı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 10:33

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhidi Abdullah Aybaba (76), Tayland'ın Pattaya kentinde yakalandı. Abdullah Aybaba'nın, Türkiye ile kurulacak koordinasyonun ardından iade edileceği bildirildi.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki 16 katlı Sami Bey Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkıldı, 40 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından apartmanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik kaçtı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda müteahhit baba-kız hakkında Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan dava açıldı. Hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istenen Eda Aybaba Çelik, 2017 yılından bu yana İngiltere'de yaşadığını belirterek, binanın inşasından babası Abdullah Aybaba'nın sorumlu olduğunu öne sürdü.

APARTMAN DAİRESİNDE YAKALANDI

Bu arada Tayland Göçmenlik Bürosu ekipleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan müteahhit Abdullah Aybaba'nın Pattaya kentindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Apartmana operasyon düzenleyen Tayland polisi, Aybaba’yı saklandığı dairede gözaltına aldı. Aybaba’nın, Türkiye ile kurulacak koordinasyonun ardından iade edileceği bildirildi.

