İki eski belediye başkanı için soruşturma izni verildi

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Hayrullah Mahallesi’ndeki 2 bloklu Yağmur Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda kusur atfedilen 13 kamu görevlisinin dosyası ayrılarak soruşturma izni istendi.

İzin talebini inceleyen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 13 kamu görevlisi hakkındaki iddialarla ilgili inceleme yaparak rapor hazırladı. Raporun bakanlık tarafından incelenmesinin ardından dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İmar İşleri Müdürleri Z.A.Ş., ile F.YY., İmar İşleri Müdür Yardımcısı O.Y.D, İmar İşleri Müdürü Muavini V.Ç., İmar ve Şehircilik Müdürü S.A., İmar ve Şehircilik Müdürü Vekilleri H. M.G., M.Ö. ve A.T. hakkında soruşturma başlatılmasına izin verildi.

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