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İki eski belediye başkanı için soruşturma izni verildi

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#6 Şubat Depremleri
İki eski belediye başkanı için soruşturma izni verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 13:11

Kahramanmaraş'ta 2 bloklu Yağmur Apartmanı’nın depremde yıkılmasına ilişkin dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

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Hayrullah Mahallesi’ndeki 2 bloklu Yağmur Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda kusur atfedilen 13 kamu görevlisinin dosyası ayrılarak soruşturma izni istendi.

İki eski belediye başkanı için soruşturma izni verildi

Mustafa Poyraz

İzin talebini inceleyen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 13 kamu görevlisi hakkındaki iddialarla ilgili inceleme yaparak rapor hazırladı. Raporun bakanlık tarafından incelenmesinin ardından dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İmar İşleri Müdürleri Z.A.Ş., ile F.YY., İmar İşleri Müdür Yardımcısı O.Y.D, İmar İşleri Müdürü Muavini V.Ç., İmar ve Şehircilik Müdürü S.A., İmar ve Şehircilik Müdürü Vekilleri H. M.G., M.Ö. ve A.T. hakkında soruşturma başlatılmasına izin verildi. 

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İki eski belediye başkanı için soruşturma izni verildi

Hanefi Mahçiçek

 

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#Kahramanmaraş#Deprem#6 Şubat Depremleri

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