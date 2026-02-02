'6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda’da bulundu' iddiasına yalanlama

Haberin Devamı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda’da bulundu" iddiası doğru değildir.

Bulunan çocuk bir Türk çocuğu değildir. Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Hollanda makamlarıyla kurulan temas sonucunda söz konusu çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisinin teyit edildiğini açıklamıştı.

Kamuoyunun toplumsal hassasiyetleri hedef alan asılsız içeriklere itibar etmemesi rica olunur.