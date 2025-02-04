6 Şubat depremleri ile yerle bir olmuştu... Tüm şehir yeniden inşa ediliyor! Vali Masatlı Fulya Öztürk'e açıkladı: Yazın normal hayat başlayacak

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Hatay Antakya'daki birçok bina 6 Şubat depremlerinde yerle bir olmuştu. Öyle ki bazı mahallelerden hiçbir iz kalmamıştı. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği kentin yeniden ayağa kaldırılması için ummalı bir çalışma devam ediyor.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Hatay Antakya'daki çalışmaları ekranlara getirdi. Vali Mustafa Masatlı da kentteki son durumu anlattı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, CNN TÜRK'e yaptığı konuşmada şu ifadeleri paylaştı:

VALİ TARİH VERDİ: YAZA NORMAL HAYAT BAŞLAYACAK

Saray Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor. Şehir iki kısımdan oluşuyor. Biri tarihi alan diğeri modern alan. 158 binden fazla bağımsız birimin inşaatı başladı. Yeşil alanı ile tarihi dokusu ile burada gördüğünüz gibi olacak caddelerimiz. 3-4 ay sonra bu görüntüyü görürüz. Biz yaza doğru burada normal hayatın başladığını görürüz.

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Tarihi alanımız 307 hektarlık riskli alandan oluşuyor. Bu alandaki kamu binalarının tamamında çalışmalara başladık. 308 sivil mimariye de yardımda bulunuluyor. Vatandaşlarımızın kendi aralarında anlaşmama sorunu da var. Yer yer Çevre Bakanlığı'mıza bağlı kentsel dönüşüm başkanlığımız çalışmalar yapıyor. Kendileri inşaatlar yapıyor bu tarihi alanlar dışında. Kemal Paşa Caddesi'nde hak sahipleri belirlenip konutlar teslim edildi.

Tarihi yapıların kamu mülkiyetinde olanlarda çalışma devam ederken sivil yapılarda sorun var. Kişisel olarak bir binanız var örneğin; sorun burada. Habib-i Neccar Temmuz ayında vatandaşın hizmetine açılacak.

Kurtuluş Caddesi üzerindeki hünkar mescidi ve caminin çalışmaları bitti. Edebiyat müzesi bitmek üzere. Kamusal olan tarihi binalarda hiçbir sorun yok.

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6 ŞUBAT ANMA PROGRAMI

5 ve 6 Şubat'ta bir programımız var. 5 Şubat'ta Vali Göbeği'nde sessiz bir yürüyüş yapacağız. 10-11 dk sürecek yürüyüş. Meydanda dini liderler dua okuduktan sonra Asi'ye karanfil bırakacağız. 02.00'de dualar okuyup devamında da şehitler mezarlığını ziyaret edeceğiz.