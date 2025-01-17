6 Şubat depreminde 134 kişiye mezar olmuştu! Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidine 21 yıl 9 ay ceza

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği kentlerden olan Gaziantep'te Atatürk Mahallesi'ndeki Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'ndeki 6 bloktan 4'ü yıkıldı. Yıkılan sitede enkaz altında kalan 134 kişi hayatını kaybetti. Günlerce arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı sitede çok sayıda kişi de yaralı olarak kurtuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, müteahhit Mehmet Ertan Akay, 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'İmar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı.

DETAYLI ZEMİN ETÜDÜ YAPILMAMIŞ

Tutuklu müteahhit Mehmet Ertan Akay ile sitenin mimari proje sorumlusu tutuksuz sanık Altan B. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tüm bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde, yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi bloklarıyla ilgili olarak düzenlenen statik proje ve mimari projeler arasında uyumsuzluklar bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Blokların eğimli zemin üzerine inşa edildiği, eğimden kaynaklı olarak yapı temellerinin farklı zeminler üzerine oturduğunun tespit edildiğinin aktarıldığı raporda, "Bazı temellerin ana kaya, bazılarının ise dolgu ve alüvyon zemin üzerine oturduğu, bunun da yer değiştirmelere neden olduğu anlaşılmıştır. Bunun da üst yapıdaki elemanlara tasarlananlardan daha fazla yük aktarılmasına, özellikle kiriş̧-kolon birleşimlerinde çatlama ve kırılmalara neden olduğu görülmüştür. Projede detaylı bir zemin etüdü yapılmamış, sitenin blokları altındaki zeminde homojenlik gösteren bir bütünlük bulunmadığı, kolonlar arası açıklığın ve kolon ölçülerinin tutarsız olduğu anlaşılmıştır" denildi.

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9'UNCU DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 9'uncu duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Ertan Akay ile tutuksuz Altan B., SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada ayrıca yaşamını yitirenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mehmet Ertan Akay, savunmasında, yıkılmış binadan alınan karot numunesinin doğru sonuç vermeyip gerçeği ortaya koymayacağını ifade ederek, "Gaziantep Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda betonun parçalandığını belirtilen numune 60'a 60 ebadında tamamen dağılmış bir numunedir. Bunun haricinde alınan numune içerisinde demir parçası olmamalıdır. Alınan 2 numunede demir mevcuttur. Depremin büyüklüğü ile birlikte bakarsak bu duruma yüzeye ve yerleşim yerlerine yakınlığı ve süresine bakıldığında dünyanın en büyük depremlerinden biridir" dedi.

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'KOLON KESİLME İDDİALARI İRDELENMEDİ'

Mehmet Ertan Akay, binada daha önce güçlendirme ve kolon kesilme iddialarının olduğunu ve bunun da detaylı bir şekilde irdelenmediğini öne sürerek, "Depremin büyüklüğü öncesinde yapılan çalışmalarda biriken enerjiye göre tahmin esaslarına dayanır. Projelerde kullanılan tasarım ivmeleri devlet kurumları tarafından belirlenir. Ayrıca binada kolon kesme iddiaları mevcut olup tam anlamıyla irdelenmediğini düşünüyorum. 2 yıldır suçsuz günahsız tutuklu bulunuyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

'SORUMLULUĞUM YOKTUR'

Tutuksuz sanık Altan B. ise, zemin etüt raporunun inşaat mühendisi tarafından yapılması gerektiğini ve herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kaydederek, "Teknik ve bilimsel tespitlere göre hazırlanan bilirkişi raporları uzman görüşleri esas tutulduğunda asli kusurlu olmadığım ve savcılığın mimari proje yönünden iddianamesi ile bilirkişi raporları, ek rapor, teknik ve bilimsel tespitler ile çürütüldüğünden mimari proje müellifi olarak tarafıma suç yüklenmeyeceği görülür. Zemin etüt raporunun inşaat mühendisi tarafından yapılması gerektiği için mimari proje yönünden hiçbir sorumluluğum yoktur" diye konuştu.

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İYİ HAL UYGULANMADI

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve enkazdan çıkanlar ise gözyaşlarıyla beyan verdi. Binada güçlendirme ve kolon kesme iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek, sanıkların kullanıcı hatası gibi konuştuklarını ifade etti. Ayrıca, etraftaki binaların sağlam olduğunu ve bölgede sadece kendi binalarının yıkıldığını söyleyen depremzedeler, sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

Mahkeme heyeti ise tutuklu sanık Mehmet Ertan Akay'a 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 21 yıl 9 ay, tutuksuz sanık Ayhan B.'ye de aynı suçtan 12 yıl hapis cezası verip, iyi hal indirimi de uygulamadı.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan ve depremde yakınlarını kaybeden Eda Akaltın, üst sınırdan ceza verilmesinin kendilerini bir nebze de olsa rahatlattığını söyleyerek, diğer sorumluların da yargılanmaları gerektiğini kaydetti.