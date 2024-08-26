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6 Şubat depremince enkaz altından kurtarılmıştı! Bakan Göktaş, Vuslat Rana'nın doğum gününü kutladı

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#Adıyaman#Vuslat Rana Yaman#Mahinur Özdemir Göktaş
6 Şubat depremince enkaz altından kurtarılmıştı Bakan Göktaş, Vuslat Rananın doğum gününü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 15:43

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş depremlerinde Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan Vuslat Rana Yaman'ın (9) doğum gününü kutladı.

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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde enkaz altından sağ kurtarılan Vuslat Rana Yaman, 9'uncu yaşını kutlamak için Bakan Göktaş'ı da aralarında görmek istediğine dair bir davet mesajını sosyal medya üzerinden iletti.

Bakan Göktaş, o mesaja kayıtsız kalmadı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bitlis programına eşlik etmesinden dolayı katılamadığını belirterek, Rana'ya doğum günü pastası ve hediye gönderdi.

Bakan Göktaş, Vuslat Rana'ya yeni yaşının mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu.

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#Adıyaman#Vuslat Rana Yaman#Mahinur Özdemir Göktaş

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