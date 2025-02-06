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6 Şubat Ağıdı: Doğar küllerinden memleketim

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#6 Şubat Depremleri#Anma#Ağıt
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 15:33

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler tüm yurtta anılıyor. "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda Tuba Kenan Kavallı’nın '6 Şubat Ağıdı' ilk kez dinletildi.

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Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 6 Şubat 2023'teki depremlerin 2. yılı nedeniyle "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı" gerçekleştirildi. Anma töreninde ‘6 Şubat Ağıdı’ da ilk kez dinletildi.

Tuba Kenan Kavallı’nın seslendirdiği ağıdın sözleri ise şöyle:

"Yüce dağ başında / Yanar bir ışık / Durmaz azmimiz / Olur bin umut / Ah o memleket ki / Her gören aşık / Adına, ruhuna, namına / Kavuşur ellerim / Sen hep gül diye/ Sevgiyle ve yaşa diye / Kavuşur ellerim / Sen hep gül diye/ Sevgiyle yaşa diye / Yüce dağ başında şimdi evim/ Yeniden başlar hikayem benim / Doğar küllerinden memleketim / Gururla umutla / Kavuşur ellerim / Sen hep gül diye / Sevgiyle ve yaşa diye / Bir olduk mu bin derdi bölüşürüz / Ne dağlar ne yollar ayıramaz bizi bizden / Al bayrağın altında kardeşçe buluşuruz / El ele verip bir vücut oluruz / Gönülden gönüle bir yol oluruz / Omuz omuza yükleniriz yükleri / Bölüşünce birbirimizle, kocaman bir aile oluruz / 11 şehir için 81 il bir oluruz / Kavuşur ellerim / Sen hep gül diye/ Sevgiyle yaşa diye..."

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '6 Şubat Ağıdı'nı sosyal medya hesabından paylaştı.

 

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#6 Şubat Depremleri#Anma#Ağıt

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