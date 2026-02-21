6 sosyal medya platformuna inceleme

Haberin Devamı

KVKK’den yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve ‘çocukların yüksek yararı’ kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi ve şöyle dendi: “Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.”