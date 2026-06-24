6 şirkete el koyuldu 10 şirkete kayyum… LPG vurgununa dev operasyon

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BAKAN Gürlek dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü kaydetti. Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre, soruşturmada akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

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27 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonlarda 6 şirkete el koyulurken, 10 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bakan Gürlek soruşturmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz.”

İstanbul Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF’nin düzenlediği ortak operasyonla 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.