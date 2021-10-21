6 partinin ön uzlaşması: Yüzde 3’le Meclis’e

6 muhalefet partisinin anlaştığı bazı ilkeler şöyle:
- Meclis ihtisas komisyonlarının güçlendirilmesi.
- Siyasi Partiler Yasası’nda parti içi demokrasinin güçlendirilmesi. Seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi.
- Siyasi etik alanının yasayla düzenlenmesi, siyasetin finansmanının şeffaflaşması.
- Seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi.
- Genel seçimde yüzde 1 oy oranını aşan partilere Hazine yardımı yapılması.
- Yasama dokunulmazlığının yeniden düzenlenmesi. “Kürsü dokunulmazlığının” genişletilmesiyle milletvekillerinin ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi.
- Meclis’te “torba teklif” yönteminin kaldırılması.
- Cumhurbaşkanı’nın iade yetkisini dolaylı olarak “veto”ya dönüştüren kuraldan vazgeçilmesi.
- Kanun Hükmünde Kararname yetkisinin sınırlanması, KHK şartlarının TBMM tarafından belirlenmesi.
- Anayasa Mahkemesi’nin hukuki denetimine bağlanması.
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