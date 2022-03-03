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‘6 partinin mutabakatı çok önemli bir adım’

#Meral Akşener#İYİ Parti#Parlamenter Sistem
‘6 partinin mutabakatı çok önemli bir adım’

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, altı siyasi parti genel başkanının Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni imzalamasına ilişkin, “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ucubesinden kurtulmak için çok önemli bir adım attık” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Milletimiz her ay farklı bir fedakârlık yapmak zorunda. Kaloriferi kapatıp, battaniye ile oturmak zorunda. Bunun sebebi de bu ucube sistemin ta kendisidir. Mutlu, huzurlu ve güçlü bir Türkiye için, yarının Türkiyesi için çok önemli bir adım attık.

UKRAYNA’YA SELAM

Ukrayna’nın cesur evlatlarını saygıyla selamlıyorum. Onlarla birlikteyiz. Artık dünyamızın bir Rusya yayılmacılığı sorunu var. Rusya’nın bu durumu ortadayken, Türkiye’nin güvende olduğunu kim iddia edebilir? Putin’in kafasındaki Rusya’nın eksik parçalarının, Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir?

DENGELİ DEĞİL

Aklı başında insanlar tarafından yönetilen her devlet, eğer bağımsızlığını Rusya’ya karşı korumak istiyorsa, belirli adımlar atmalıdır. Türkiye bu adımları atamayacak kadar Rusya’ya bağımlı hale getirilmiştir. İlişki, dengeli ve simetrik değildir.

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SAVAŞA SOKMADI

Birinci ‘ayyaş’ dedikleri, 1. Dünya Savaşı’nın küllerinden bir devlet kurdu. Devlet, bu akılla, bu yürekle kuruldu. İkinci ‘ayyaş’ dediğiniz, 2. Dünya Savaşı’na sokmadı ülkeyi. İki ayyaş öyle mi? Türkiye Cumhuriyetinin başarısını gözardı etmek için çırpınıyorlar.”

 

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Parlamenter Sistem

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