6 Ocak Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Sayısal Loto çekilişi günleri ve saat bilgisi

Sayısal Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. İlki 4 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 2'nci çekilişi ise bugün yapılacak.

Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.

4 OCAK'TA BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ SAYILARA ÇIKTI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 OCAK 2020: 06 - 07 - 41 - 63 - 81 - 83 + 18(JOKER)

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Çekilişler, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen stüdyoda düzenleniyor ve www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.