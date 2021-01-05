6 Ocak MGM hava durumu tahminleri - Yarın hava nasıl olacak? Karadeniz için sağanak uyarısı
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Antalya'da salı günü etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından, 6 Ocak 2021 hava durumu değerlendirmelerini duyuran MGM, Batı ve Orta Karadeniz ile Sakarya ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. Antalya çevrelerinde devam etmesi beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. İşte, 6 Ocak Çarşamba MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerine göre yarın Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış etkili olacak. Son tahminlere göre, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Sakarya ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Tokat ve Yozgat ile Sivas'ın batı çevrelerinin yağmurlu, iç kesimlerinde yükseklerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevrelerinde bu akşam saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 10°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
ADANA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olmak üzere bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 6°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde (Eskişehir hariç) kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Yozgat çevreleri ile Sivas'ın batı kesimlerinin yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Giresun, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -12°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -16°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA -2°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
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