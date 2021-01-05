6 Ocak MGM hava durumu tahminleri - Yarın hava nasıl olacak? Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerine göre yarın Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış etkili olacak. Son tahminlere göre, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Sakarya ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Tokat ve Yozgat ile Sivas'ın batı çevrelerinin yağmurlu, iç kesimlerinde yükseklerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevrelerinde bu akşam saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 10°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 10°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 10°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ADANA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olmak üzere bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde (Eskişehir hariç) kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Yozgat çevreleri ile Sivas'ın batı kesimlerinin yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Giresun, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -12°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -16°C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -2°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 3°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 6°C, 17°C

Az bulutlu ve açık