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DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 21:35,Son Güncelleme:/

6 Nisan’dan itibaren Metro seferleri 21.00’e kadar yapılacak

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6 Nisan’dan itibaren Metro seferleri 21.00’e kadar yapılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00e kadar yapılacağını duyurdu.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Metro seferleri sadece 21.00e kadar yapılacaktır. İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur."

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