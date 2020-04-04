6 Nisan’dan itibaren Metro seferleri 21.00’e kadar yapılacak

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Metro seferleri sadece 21.00e kadar yapılacaktır. İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur."