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6 milyon TL’lik vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine 7 tutuklama

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#Adana#Dolandırıcılık#Vurgun
6 milyon TL’lik vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine 7 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 11:01

Adana’da, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, 6 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 7’si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Liderliğini S.C. ve M.G.’nin yaptığı şebekenin, otomobil yedek parçası satma vaadiyle kandırdığı 192 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı saptandı.

Savcılığın, şebekeye üye 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından 28 Aralık’ta Adana merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılıktan elde edilen paralarla satın alındığı saptanan 5 milyon TL değerinde 9 araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve M.G.’nin de bulunduğu 7’si tutuklanırken, 15’i adli kontrol şartı, 22’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

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#Adana#Dolandırıcılık#Vurgun

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