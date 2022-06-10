6 milyon liralık nakliye vurgunu: 10 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta bir kişi polise giderek gönderdiği ürünün müşteriye teslim edilmediğini ve nakliyeciye de ulaşamadığını belirterek dolandırıldığını söyleyip, şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, başka kişilerin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirledi. Bunun üzerine özel ekip kuruldu.

Haberin Devamı

Özel ekip, yaptıkları çalışmada dolandırıcıların Kahramanmaraş, Tekirdağ, İstanbul, Hatay, Kayseri, Kastamonu, Çankırı, Konya, Tokat, Mersin, Adana, Antalya ve Yozgat'ta nakliye şirketleri ve iş yerlerinden aldıkları demir, çelik sac, radyatör, kalorifer kazanı, akaryakıt, çimento ve gıda gibi malzemeleri alıp adreslere teslim etmek yerine farklı illerde sattıklarını ve bu yolla 6 milyon 391 bin liralık vurgun yaptıklarını belirledi. 4 aylık takibin ardından özel ekip, pazartesi günü şüphelilere yönelik Kahramanmaraş, Kayseri ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada silahlar, sim kartlar ve belgeler ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sahte çek, sahte evrak ve başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak 17 dolandırıcılık olayına karıştıkları, yakalanmamak için nakliyede kullandıkları araçlarda sahte ve ikiz plaka kullanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 10’u savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklandı, 7’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.