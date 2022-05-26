Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere operasyon

#Operasyon#Konya#Yasa Dışı Bahis
6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere operasyon

Yasa dışı bahis sitesi yöneten şebekeye yönelik 44 ilde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında Konya'da 3 kişi gözaltına alındı. Şebekenin banka hesaplarında 6 milyon 131 bin 670 TL gelir olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, borcu olanları ve kolay yoldan para kazanmak isteyenleri hedef alıp insanları mağdur eden şüphelilere yönelik Konya'nın da aralarında olduğu 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Konya'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yasa dışı bahis sitesine bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesaplarında 6 milyon 131 bin 670 TL değerinde suç geliri olduğu ve bununla bahis oynatıldığı bilgisine ulaşıldı. Yasa dışı kumar oynatan ve para nakline aracılık eden 3 şebeke üyesi, Siber ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#Konya#Yasa Dışı Bahis

BAKMADAN GEÇME!

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp
Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın

Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın?

#Yeme Bozukluğu
Lunadaki düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Eski günlere dönebilecek mi

Luna'daki düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Eski günlere dönebilecek mi?

#Luna

BAKMADAN GEÇME!

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp
Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın

Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın?

#Yeme Bozukluğu
Lunadaki düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Eski günlere dönebilecek mi

Luna'daki düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Eski günlere dönebilecek mi?

#Luna