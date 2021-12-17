6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret: 4 bin 253 lira

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SENEYE SEÇİM ÖNCESİ

“Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında belirleniyor. Önümüzdeki yılın yine aralık ayında çalışmalarını sürdürecekler. Seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz. Bugün dördüncü toplantıyla nihai karar aşamasına gelindi. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Gerek işçi kesimini gerek işveren kesimini temsilen taraflar gerçekten farklı bir anlayış içinde özveriyle bu süreci işlettiler. Ben de Cumhurbaşkanı olarak çok mutluyum.

50 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI

Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasında belirtildiği şekilde demokratik, sosyal hukuk devleti olduğunun ifadesi olan artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Şu zor dönemde çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor.

SIKINTILARI AŞACAĞIZ

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Şu andaki bazı sıkıntılar var, evelallah en kısa zamanda aşacağız, kimsenin endişesi olmasın. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı büyümesini hızlandırmak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde yeni tedbirlerle istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum.

VERGİLERİ KALDIRIYORUZ

Asgari ücrette tarihi artışı gerçekleştirirken işveren yükünü azaltacak adımları ihmal etmedik. Ülkemizde onlarca yıldır asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışması yaşanmıştır. On yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisiyle damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave yükten kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi artış yaparak bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 TL aşağı çekiyoruz.”

TÜRK LİRASI’NI YEDİRMEYİZ

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Erdoğan, “Türkiye büyüdükçe bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaklardır” diyerek şöyle devam etti: “Kimse spekülasyona girmemeli. Yok işte ‘Geçmişte dolar şuydu, hesabı dolar üzerinden yaparak şu anda asgari ücreti tespit etmek gerekir’ gibi yaklaşımlar istismardan başka bir şey değildir. Sizin geçmişinizde acaba dolarla mı, Euro’yla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek yok, bizim paramız TL’dir biz TL’mizi yedirmeyeceğiz.”

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HAFTAYA TBMM’DE

Asgari ücretten Gelir ve Damga Vergisi’nin kaldırılmasıyla ilgili olarak yasal bir düzenleme yapılması bekleniyor. Gelecek hafta itibariyle konuyla ilgili yasal düzenlemenin TBMM’ye sevk edilmesi ve görüşmelerinin başlaması öngörülüyor.

BİLGİN: TÜM ÜCRETLERİ ETKİLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda şunları söyledi: “Asgari ücret 6 milyon 90 bin kişiyi ilgilendiren bir konu. Sadece onlarla sınırlı değil bütün ücret düzeylerini etkileyen temel ücret. Katkısı olan bütün kurul üyelerini, sendikalarımızı tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza komisyon kararını takdim ettim. Cumhurbaşkanımızın sürecin başından itibaren emeği, sosyal barışı koruyan, üretimin devamlılığını sağlayan manevi desteğini hissettik.”

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CUMHURİYET TARİHİNDE YOK

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol rakamı, “Bakış açımız çok net. Çalışan olmadan esasında işveren olmaz, işveren olmadan çalışan olmaz, devlet olmadan her ikisi olmaz, üçlü saç ayağında pozitif ortamda giden gelen farklı görüşler vardı. Devletimizin, işverenlerin maliyetini azaltabilmek, çalışanlara katkı sağlamak adına Cumhuriyet tarihinde olmayan adımları attığını görüyoruz” diye yorumladı.

SENDİKALARLA BİRLİKTE AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücreti Cumhurbaşkanlığı’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Türk Metal-Sen Genel Başkanı Pevrul Kavlak, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ile birlikte duyurdu. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)