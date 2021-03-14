‘6 milyon 300 bin genç oy atıp kaderi belirleyecek’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Çalıştayı’nın açılışında yaptığı konuşmada, öncelikle “Yaşadığımız kentten memnun muyuz?” sorusunun yanıtlanması gerektiğini söyledi. Kentlerin beton ormanına dönüştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bizler gerçekten üzülüyoruz. Deprem kuşağı var, yapılan binaların büyük kısmı depreme dayanıklı değil” dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin kentsel dönüşüm kavramını “beton ormanına” değil “yaşanabilir kentlere” dönüşüm olarak hayata geçirdiğini dile getirdi, her kentin kendi rantını yarattığına işaret etti. Çalıştay açılışına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve milletvekilleri de katıldı.

‘DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE’

Konuşmasında yerel seçim sonuçlarına atıfta bulunarak, “İkinci büyük adımı dostlarımızla atacağız” vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka Örnekköy’de hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarında yıkım ve temel atma törenine de katıldı. Kılıçdaroğlu törende şöyle konuştu: “İnanın gençler, inanın motorları maviliklere süreceğiz. Kaptanı da siz olacaksınız. Önümüzde seçimler olacak. 6 milyon 300 bin genç, ilk kez gelecek sandıkta oyunu kullanacak. Türkiye’nin kaderini gençler belirleyecek.

DAİRE SAHİBİ SÜRÜLMEYECEK

Burada kentsel dönüşümden daire sahibi olanların, başka bölgelere sürüldüğünü görmeyeceksiniz. Vatandaş ve müteahhit asla karşı karşıya gelmeyecek. Arada büyükşehir olacak.”

ESNAFTAN BOZUK YOL TEPKİSİ





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, İzmir ziyareti kapsamında gittiği Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali’nde bir esnaf, “İzmir’e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak’tı. Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk, araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur, sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın” diyerek tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu daha sonra esnafla kahvaltı yaptı.

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